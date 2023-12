Salario minimo: Foti, ‘no violazione regolamento, ritiro firma atto politica per andare sui tg’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Il regolamento prevede una possibilità di quota delle opposizioni: se avesse voluto escludere il potere di emendabilità delle stesse, lo avrebbe detto esplicitamente”. Così Tommaso Foti, capogruppo Fdi, in aula alla Camera ricordando che in passato la stessa procedura venne adottata dalla attuale opposizione con la legge Cirielli tanto che “venne chiamata la ex Cirielli”.

“Quando si dice ‘ritiriamo la firma’ è un atto solo politico, non ha alcun effetto se non andare sui telegiornali parlando di pirateria politica”. Presentare un emendamento soppressivo, sottolinea Foti, “era un’altra strada consentita dal regolamento ma volete far scegliere a noi quale strada intraprendere?”.