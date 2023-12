Quattro posizioni in più nella classifica generale con la 78esima piazza sulla ‘qualità della vita 2023′. Così il consueto report de Il Sole 24 Ore che indica, per il beneventano, un incremento di 4 gradini, e il primo posto in Campania. Dati che in tal senso possono fare apparire il bicchiere mezzo pieno ma, come noto, ci sono diverse criticità che appaiono in ogni statistica. Nel contesto regionale e del Mezzogiorno il nostro territorio fa un po’ meglio della media ma nel raffronto nazionale pesa un persistente ritardo in termini di sviluppo economico, ricchezza e lavoro.

