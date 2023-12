Presentate le liste, scatta l’ora del riparto, della distribuzione dei voti fra le formazioni in lizza per il nuovo consiglio provinciale. Incombenza a carico dei mastelliani che di liste ne propongono 2, quindi dovranno lavorare di alchimia farmaceutica per scongiurare gli errori che pregiudicarono l’attribuzione dell’ultimo seggio nel 2021. Agli altri, resta solo il compito di intercettare il maggior numero dei consensi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia