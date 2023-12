Padel: Milano Premier, domani in campo Galan-Lebron al mattino, Coello-Tapia la sera

Milano, 5 dic. – (Adnkronos) – Li abbiamo lasciati l’11 dicembre di un anno fa, in trionfo dopo aver dominato la finale contro Bergamini e Ruiz. Juan Lebron e Ale Galan, numeri 2 del mondo ma teste di serie numero 1 di Milano Premier Padel P1, sono pronti a fare il loro esordio nell’ultimo Premier Padel dell’anno, che rappresenta anche l’ultima occasione per cancellare lo ‘zero’ dalla casella dei successi stagionali nel circuito. Lebron e Galan debutteranno sul Centrale, terzo match della sessione mattutina al via alle 10, contro Pablo Cardona e Javier Ruiz. Il torneo sta prendendo quota e, nella giornata di mercoledì, è previsto l’esordio di tutte le stelle che non sono scese in campo oggi. Apriranno il programma le azzurre Carlotta Casali ed Emily Stellato, opposte ad Araceli Martinez e Sara Ruiz Soto; poi, ecco le regine del ranking femminile, Paula Josemaria e Ari Sanchez, campionesse al Roland Garros, contro Sandra Bellver Fructuoso e Maria Eulalia Rodriguez Abajo. A chiudere la sessione mattutina, Fernando Belasteguin, di nuovo in campo dopo l’infortunio: Bela, in coppia con Mike Yanguas (che un torneo in Italia in questo 2023 lo ha già vinto, il FIP PLATINUM Sardegna con Fede Chingotto), affronterà Marc Quilez e Toni Bueno.

Dalle 18, una sessione serale stellare: a inaugurarla saranno Marta Ortega e Gemma Triay, regine del Foro Italico a luglio, contro Carmen Goenaga Garcia e Lucia Martinez Gomez. A seguire, i ‘Superpibes’ Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, che testeranno le ambizioni di Miguel Lamperti e José Jimenez Casas. E, per chiudere, i dominatori del Premier Padel 2023, Arturo Coello e Agustin Tapia, che iniziano contro Ignacio Vilariño e Salvador Oria. Programma importante anche sul campo numero 1, che vedrà – tra le altre – l’esordio di Carolina Orsi: l’azzurra, medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia, con la spagnola Carla Mesa, nel quinto e ultimo match della giornata sfiderà Marta Caparros Maldonado e Martina Fassio Goyenche.