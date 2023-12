Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – Martina Gentile, la figlia di Laura Bonafede, l’amica di Matteo Messina Denaro, è stata arrestata dai Carabinieri a Pantelleria, dove insegnava in una scuola come supplente in una scuola. La donna è accusata di favoreggiamento aggravato per avere aiutato il boss Matteo Messina Denaro nella lunga latitanza.