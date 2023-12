Messina Denaro: arresto Martina Gentile, gip ‘conosceva meccanismi controspionaggio boss’

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – Conosceva “tutti i meccanismi di controspionaggio del boss Matteo Messina Denaro”, la figlia di Laura Bonafede, l’amica intima del capomafia arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, finita oggi ai domiciliari per favoreggiamento al boss. “Martina Gentile può vantare un tale patrimonio di conoscenze”, dice il gip, ” e sulla sua rete di coperture, tanto da porla strategicamente al centro, accanto alla madre, del suo sistema di assistenza e protezione del latitante e, in tal modo, in grado di condizionarlo, inquinarlo o comunque renderlo ancora oscuro nelle molte parti ancora non svelate”.