Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – Martina Gentile, arrestata all’alba di oggi per favoreggiamento al boss Matteo Messina Denaro, “aderiva pienamente agli ideali mafiosi già ereditati dal nonno e attuati dal padre”, entrambi in carcere per associazione mafiosa. Lo scrive il gip nella misura cautelare a carico della figlia di Laura Bonafede, l’amica intima del boss arrestato il 16 gennaio 2023.