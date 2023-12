Lombardia: a Pirellone question time su sanità, infrastrutture, Pnrr e caro affitti

Milano, 5 dic. (Adnkronos) – Nella seduta di oggi, martedì 5 dicembre, il Consiglio regionale della Lombardia, presieduto da Federico Romani, ha svolto il question time. Di seguito una sintesi dei temi e del dibattito.

Criticità relative alle prestazioni aggiuntive del personale infermieristico; quali iniziative intende intraprendere Regione Lombardia per garantire le prestazioni aggiuntive del personale infermieristico? La questione è stata sollevata da Nicola Di Marco (M5Stelle) sulla base di un documento in cui si evidenzia che Regione Lombardia non ha applicato la disposizione normativa, contenuta nel decreto legge Bollette, che consente di ricorrere a prestazioni aggiuntive, con tariffe orarie aumentate, per il personale medico e infermieristico. Per il primo comparto, l’aumento della tariffa oraria può arrivare fino a 100 euro lordi mentre, per il personale infermieristico, si potrebbe l’aumento massimo è di 50 euro lordi.

Nessuno ostacolo normativo o economico per le prestazioni aggiuntive: la rassicurazione è stata data dal sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio, Mauro Piazza, che ha risposto in sostituzione dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, assente per motivi istituzionali. Il sottosegretario ha ricordato che dal primo aprile 2023 è in vigore un decreto legge che ha determinato la fase integrativa del contratto del comparto e di cui, nel primo trimestre di questo anno, 5 enti del sistema regionale hanno manifestato la necessità di tali prestazioni (ASST Nord Milano, ASST Lecco, ASST Bergamo Ovest Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia e Fondazione IRCCS Cà Granda Policlinico Milano). Regione Lombardia, ha dichiarato Piazza, ha già chiesto la proroga del sistema per le prestazioni aggiuntive anche per il 2024.

Banca autologa allogenica mantovana del cordone ombelicale; svincolare, anche solo a titolo sperimentale, dalla normativa nazionale sul sangue il biodeposito esistente presso la Banca autologa allogenica mantovana del cordone ombelicale (Bamco), l’unica banca italiana che raccoglie cellule staminali del cordone ombelicale. La richiesta è contenuta in un question time, a firma di Alessandra Cappellari (Lega), consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in cui si lamenta il fatto che un decreto ministeriale abbia bloccato la raccolta di cellule staminali da cordone, impedendo alle ostetriche di tenere il cordone in Italia ma autorizzando contestualmente il prelievo per spedirlo all’estero con elevati costi a carico del cittadino. “Serve un intervento statale”, ha puntualizzato il sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio, Mauro Piazza, che ha auspicato che la Bamco possa ampliare la collaborazione con il centro nazionale sangue e il centro nazionale trapianti, almeno per quanto riguarda la possibilità di sperimentazione in ambito onco-ematologico.

Chiarimenti in merito al destino e alla gestione delle Residenze sanitarie assistenziali; Quali siano gli orientamenti della Giunta sulla gestione attuale delle Rsa, con particolare riferimento al superamento delle liste d’attesa, alla politica di compartecipazione dei costi e all’aumento dei posti disponibili. Il tema è sollevato in un questione time da Luca Paladini (Patto Civico), in cui si evidenzia come il contesto generale delle Rsa (alti costi, invecchiamento e impoverimento della popolazione) richiedano interventi immediati per garantire un’adeguata risposta alle esigenze della popolazione anziana, riducendo le liste d’attesa, considerando le strutture non a contratto e affrontando l’insostenibilità economica per le famiglie a basso reddito.

In una nota letta dal sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio Mauro Piazza, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha puntualizzato il suo pensiero al riguardo: “Nel contesto epidemiologico e demografico attuale le Rsa restano al momento le strutture di riferimento -viene riportato nella nota-. Ma è altresì indubitabile che la possibilità di garantire, ove possibile, cure appropriate a domicilio consente di conseguire effetti apprezzabili, per esempio sul piano dell’assistenza e della riabilitazione con riflessi positivi in termini di contenimento del decadimento cognitivo. Il modello attuale fa m perno sulle attività residenziali, con minor attenzione agli interventi di prevenzione e di continuità assistenziale. Pur restando indispensabile il ruolo attuale delle Rsa è però fondamentale prevedere di aumentarne l’utilizzo anche per l’attivazione di una presa in carico temporanea e di un ritorno protetto a domicilio con la filiera dei servizi territoriali si costruisce il mosaico della Transitional care a sostegno di un numero di anni crescente”. Secondo quanto riportato verrà potenziata la formula di Rsa aperta, con il ricorso alla tecnologia, nell’ottica di aumentare il supporto alle persone con disturbi cognitivi e ai loro caregiver. Verrà comunque preservata la rete d’offerta per la presa in carico della cronicità e della fragilità per le persone over 65 non autosufficienti.

Affidamento a Trenord della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2023-2033; garantire al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente un costante coinvolgimento, sul monitoraggio delle prestazioni previste dal nuovo contratto per la gestione dei servizi ferroviari di trasporto regionale e locale e sul livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato da Trenord. Lo chiede in un question time il consigliere Giuseppe Licata (Azione Italia Viva), ricordando la nuova delibera di Giunta che affida fino al 30.11.2023 a Trenord la gestione dei servizi ferroviari di trasporto regionale e locale, ripartendo gli oneri a carico del bilancio regionale in 49.151.666,67 euro per l’anno 2023; 589.820.000, euro per l’anno 2024 e 589.820.000 euro per l’anno 2025. Nella sua riposta l’Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha ricordato i suoi interventi in Commissione e le relazioni al Consiglio sullo stato della rete e del servizio ferroviario regionale diventate da biennale ad annuali. “Da assessore sono a completa disposizione del Consiglio e non mi sono mai sottratto a dare risposte sul servizio lombardo, operando in piena trasparenza”, ha precisato Lucente.

Contrazione di debito e incidenza quantitativa dei tassi sulla spesa corrente per le annualità 2024-2025-2026; a quanto ammonterebbero gli interessi per la contrazione del debito, determinato nel Bilancio di previsione 2024-2026 in euro 2 miliardi e 300 milioni, secondo i tassi correnti di mercato e quali voci di spesa corrente andrebbero a comprimere? Il quesito è posto da Pietro Bussolati (Pd) che ricorda l’aumento dei tassi d’interesse che grava sugli investimenti che, a fronte dell’esaurimento della cassa, sono stati fatti con il ricorso al mutuo contratto, non nel 2020, ma quest’anno. Il sottosegretario per i Rapporti con il Consiglio, Mauro Piazza, ha affermato che nel Bilancio di previsione 2024-26, in corso di discussione nelle commissioni consiliari, sono stati determinati oneri di ammortamento, stimando un debito di 1 miliardo di euro, con un tasso stimato del 5,1%. Gli oneri di ammortamento sono stati quantificati in 35 milioni per l’esercizio 2024; 70 milioni negli esercizi successivi 2025 e 2026, coperti con tagli lineari alle politiche di spesa inserite nel Bilancio di previsione. Sono in corso verifiche e valutazioni per attenuare l’impatto del costo dell’indebitamento anche attraverso una ricognizione sull’effettiva spendibilità dei cronoprogrammi degli interventi inseriti nel Piano Lombardia, che rappresenta la quasi totalità delle esigenze di contrazione del debito.