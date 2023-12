Calcio: De Santis, ‘Mourinho inopportuno ma io non lo squalificherei’

(Adnkronos) – “Le parole di Mourinho nella conferenza stampa prima del match con il Sassuolo sono sicuramente state inopportune, soprattutto quando dice che l’arbitro non ha la stabilità emozionale per una gara di quel livello ma non le trovo gravi. Vedremo cosa deciderà la federale ma io darei una diffida e non una squalifica”. Così all’Adnkronos l’ex arbitro Massimo De Santis commentando l’apertura del procedimento nei confronti dell’allenatore della Roma José Mourinho per le dichiarazioni contro l’arbitro Matteo Marcenaro prima del match con il Sassuolo. “La risposta migliore l’ha data poi Marcenaro sul campo arbitrando molto bene -aggiunge De Santis-. Le polemiche nei confronti degli arbitri, abbiamo visto anche Thiago Motta domenica, ci sono e ci saranno sempre e non è la fine del mondo, siamo abituati così. Tra l’altro, a mio avviso, 15-20 anni fa la situazione era molto peggiori, mi pare che ora le cose stiano migliorando”.