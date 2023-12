Una sola occasione, costruita da Bolsius dal limite dell’area e respinta dal ‘solito’ Thiam in calcio d’angolo. Poi, più nulla. Nei 17’ finali contro la Juve Stabia, il Benevento ha schierato quattro attaccanti per lanciarsi alla disperata ricerca del pareggio ma, nonostante il peso offensivo scelto da Matteo Andreoletti per la sua squadra, di possibilità non ne sono arrivate. Un dettaglio da non sottovalutare per i giallorossi che in questa stagione stanno riscontrando difficoltà notevoli nell’attaccare la porta e lo spazio per cercare il gol, particolare che sta rallentando in maniera ingombrante il cammino del Benevento.

