Ue: Picierno (Pd), ‘sbagliato restare in propri confini per stare al passo con sfide di oggi’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo vissuto con grande trasporto l’Unione che ha generato Next Generation. Una scelta comune, con obiettivi comuni. La scelta di scommettere sulla riduzione dei divari, finalmente sulla solidarietà. E io non oso immaginare oggi un’Europa o l’Italia nel mezzo della tempesta della pandemia e delle crisi internazionali senza quello strumento, come senza le scelte sul Patto di stabilità o sugli aiuti di Stato”. Lo ha detto la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, intervenendo alla conferenza ‘Next generation e le sfide dell’UE’ a Lecce.

“Veramente è credibile, dopo questi anni difficili, immaginare l’Europa soltanto come uno spazio comune di mercato? Credere ancora nella chiusura, nelle economie di piccola scala, nei diritti e nelle libertà delle piccole patrie? C’è qualcuno, dopo questi anni difficili, che ancora davvero crede si possa sostenere che basta accomodarsi nei propri confini per stare al riparo di un mondo dove le sfide alla democrazia, quelle tecnologiche, le sfide energetiche e ambientali corrono ad una velocità per cui la stessa Europa a volte fa fatica a stare al passo? Io penso, non solo che non sia credibile, ma che sia profondamente ingiusto e poi che sia sbagliato”.

“A Lecce, alla Puglia, a tutto il Mezzogiorno, al Paese intero, serve essere partecipi della costruzione di un’Europa finalmente unita, finalmente forte, finalmente competitiva nella corsa globale, finalmente decisa nello svolgere il suo ruolo da protagonista nelle crisi internazionali. È il tempo del coraggio”.