Sci di fondo: Cdm, Pellegrino guida gli azzurri a Oestersund

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – Dopo una pausa di una settimana, Federico Pellegrino si riaggrega al gruppo impegnato nella terza tappa di Coppa del mondo in Scandinavia. Stavolta il calendario propone l’appuntamento di Oestersund, in Svezia, dove si disputeranno una sprint in tecnica classica sabato 9 dicembre e una 10 km in tecnica libera domenica 10 dicembre. Il valdostano si aggiunge a Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella.