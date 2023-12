Ponte Messina: Ascari (M5S), ‘solidarietà a Floridia, c.destra prenda distanze da Germanà’

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – “Il senatore leghista Nino Germanà, anziché rispondere nel merito alle argomentazioni politiche della collega Floridia, ieri ha pensato di attaccarla con volgari e vergognose allusioni sessiste. Nei giorni in cui discutiamo di violenza sulle donne e di educazione affettiva e sessuale nelle scuole, è davvero triste constatare che, al di là delle parole di facciata, neanche il Parlamento riesca a liberarsi della cultura patriarcale e maschilista che, al contrario, viene promossa e difesa da certi uomini”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, membro della commissione contro il femminicidio.

“La mia solidarietà a Barbara e a tutte le donne che ogni giorno nei luoghi di lavoro devono difendersi da attacchi sessisti per il solo fatto di essere donne e di far sentire la propria voce. I parlamentari e le parlamentari del centrodestra prendano le distanze da Germanà se vogliono dare un piccolo segnale concreto perché la lotta alla violenza di genere passa anche dal linguaggio”, conclude Ascari.