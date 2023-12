Nel cuore della movida l’ennesimo episodio di violenza. E’ quanto accaduto nel fine settimana in piazza Vari, dove ancora una volta protagonista in negativo è stato un gruppo di giovani. Un dramma sfiorato, con un 37enne di Casalduni ferito in modo grave. L’uomo è stato colpito da tre coltellate, e l’autore sarebbe un 19enne del posto, finito in carcere dopo le indagini immediate dei carabinieri.

