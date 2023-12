Mo: Idf, ufficiale Hamas ucciso coinvolto in attacco del 7/10

Tel Aviv, 4 dic. (Adnkronos) – Haitham Khuwajari, il comandante del battaglione Shati di Hamas ucciso dall’Idf in un raid aereo mirato nell’area del campo profughi di Shati, fuori Gaza City, era uno dei leader di Hamas che aveva orchestrato l’attacco del 7 ottobre nel sud di Israele. Lo ha dichiarato il portavoce dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa.

“Oggi, l’Idf, sulla base di segnalazioni dello Shin Bet e di altre unità di intelligence, e come parte dell’operazione del Comando Sud, ha ucciso il comandante del battaglione Shati in un attacco aereo”, ha affermato Hagari, aggiungendo che Khuwajari era responsabile di aver facilitato l’attività di Hamas all’interno dell’ospedale Al-Shifa e aveva precedentemente effettuato una serie di attacchi terroristici contro israeliani.

“Sotto il suo comando ci sono state anche infiltrazioni nel territorio israeliano, compreso il brutale massacro del 7 ottobre”, ha detto ancora Hagari. “Continueremo a perseguire, localizzare ed eliminare ogni comandante che terrorizza l’area sotto il controllo di Hamas, come abbiamo fatto ieri con il battaglione Shejaiya”.