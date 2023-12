Il Benevento inizia il ciclo di ferro nei peggiori dei modi, con la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e con la voglia di agganciare la Juve Stabia in vetta alla classifica ancora una volta castrata da un ko amaro da digerire. Alla capolista è bastato un gol di Bellich in apertura di partita per avere la meglio su una Strega che non ha fatto abbastanza per portare a casa un risultato positivo dalla trasferta in terra stabiese. Solo nel finale, più con la forza dell’orgoglio che con quella delle idee, i giallorossi hanno avuto le occasioni per rimettere il match in equilibrio, quando però le Vespe avevano cestinato in più circostanze le chance per il raddoppio.

