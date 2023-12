Calcio: Giuntoli, ‘alla Juve ho trovato un gruppo di lavoro straordinario’

Torino, 4 dic. – (Adnkronos) – “Ho trovato un gruppo di lavoro straordinario, con Manna stiamo lavorando gomito a gomito e in questo momento la Juve sta usufruendo del grande lavoro che è stato fatto. Dobbiamo riuscire a ottenere un equilibrio fra competitività ed equilibrio finanziario e questo non solo col mercato. Dobbiamo essere bravi a sfruttare i momenti e cogliere le occasioni e continuare a lavorare sui ragazzi che ci stanno dando grandi soddisfazioni”. Lo dice il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, dal palco dei “Golden Boy Awards” a Torino. Il 51enne dirigente toscano è stato premiato col “Challenge of the Year” per quanto fatto al Napoli: “Ringrazio De Laurentiis che ha avuto tanta pazienza con me per le volte che ho sbagliato, mi ha lasciato esprimere e ci siamo tolti una grande soddisfazione. Ho avuto dei collaboratori bravissimi, un presidente che mi ha assecondato, è stata la vittoria di un gruppo di lavoro partita da lontano”.