Basket: Petrucci, ‘rientro Polonara bellissima notizia, premiata forza volontà’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Il rientro di Polonara? Una bellissima notizia. Sono andato a trovarlo a casa, gli sono stato molto vicino. Sono veramente contento, è un bel rientro e dimostra che la forza di volontà che ha avuto lo sta premiando. Complimenti alla società che lo ha seguito dal primo momento”. Lo ha detto il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, a margine della ‘XXIII Festa dello Sport’ alla Luiss, parlando del ritorno in campo di Achille Polonara tornato sul parquet dopo la scoperta e l’operazione per una neoplasia ai testicoli. Per lui in otto minuti anche cinque punti con la sua Virtus Bologna.