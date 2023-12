E’ un giudizio positivo quello che Matteo Andreoletti dà alla sua squadra, nonostante il ko rimediato al ‘Menti’ e una prestazione che per larghi tratti ha lasciato a desiderare. Non la pensa così il tecnico della Strega.

“E’ stata una partita in cui l’equilibrio ha regnato sovrano – le parole dell’allenatore giallorosso al termine del match con la Juve Stabia -. Abbiamo creato più volte i presupposti per pareggiare la gara: il portiere avversario è stato il migliore in campo, ciò significa evidentemente che la prestazione è stata di buon livello, contro un avversario che in casa non ha mai subito gol; stavolta non l’ha preso per merito del suo portiere. La differenza l’hanno fatta gli episodi e il cinismo, avremmo meritato il pareggio”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia