Tentativo di suicidio per un 76enne della città che si è gettato ieri mattina dal ponte Santa Maria degli Angeli, verso il basso, finendo nel letto del fiume Sabato. Sopravvissuto nonostante un volo da altezza considerevole, sia per la folta vegetazione che ha attutito l’impatto, sia per la circostanza fortuita e fortunata che si è accasciato a ridosso del corso d’acqua vero e proprio, finendo su un margine fluviale di terreno.

