“Mi chiede cosa prevedo, se confermeremo i 5 oppure di consiglieri provinciali ne eleggeremo 4? Sono costretto a risponderle: faccio il medico, non lo stregone”. Gino Abbate non si ritiene adatto ad azzardare previsioni in ordine alle prossime elezioni calendarizzate per il 21 dicembre alla Provincia, anche perché della potenzialità delle due liste a matrice mastelliana, sa ben poco.

“Trattasi di liste Kabul, non si è avuto alcun margine di ragionamento. Non ho partecipato, pur se consigliere regionale, alla loro definizione perché non contattato, non solo io, ma neppure i due consiglieri di Noi campani, che qualche perplessità l’avevano manifestata in occasione dell’unico incontro svoltosi alla presenza del neo segretario cittadino Cosimo Lepore”.

