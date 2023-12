Mo: Unicef, ‘in ospedale al-Nassar madri piangono figli che stanno per morire’

Gaza, 3 dic. (Adnkronos) – “Ovunque ti giri, ci sono bambini con ustioni di terzo grado, ferite da schegge, lesioni cerebrali e ossa rotte. Madri che piangono per bambini che sembrano a poche ore dalla morte. Sembra una zona mortale in questo momento”. Lo ha detto James Elder, portavoce globale dell’Unicef, descrivendo le scene all’interno dell’ospedale al-Nassar a Khan Younis, a sud di Gaza.

Oltre al rischio di essere uccisi in un attacco aereo israeliano, le malattie rappresentano la seconda minaccia più grande per i bambini, ha aggiunto. “Rischiamo di vedere tanti bambini… morire a causa della mancanza di acqua, protezione e servizi igienico-sanitari”.