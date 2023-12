Mo: Cpi, ‘Israele e Hamas rispettino diritto umanitario internazionale’

L’Aia, 3 dic. (Adnkronos) – Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) ha invitato Israele e Hamas a rispettare il diritto internazionale, affermando che il suo ufficio intensificherà le indagini su potenziali crimini di guerra. “Tutti gli attori devono rispettare il diritto internazionale umanitario. Se non lo faranno, non si lamentino qualora il mio ufficio sia chiamato ad agire”, ha detto il procuratore Karim Khan, parlando dopo una visita di quattro giorni in Israele e in Cisgiordania.

“I civili devono avere accesso al cibo di base, all’acqua e alle forniture mediche di cui hanno disperatamente bisogno, senza ulteriori ritardi, con ritmo e su vasta scala”, ha affermato, aggiungendo che Hamas non deve abusare di tali aiuti. Khan ha aggiunto che la Cpi ha giurisdizione su potenziali crimini di guerra commessi in Israele e nella Striscia di Gaza dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas.