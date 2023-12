Napoli, 3 dic. – (Adnkronos) – L’Inter batte 3-0 il Napoli nel posticipo domenicale della 14/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. A decidere il match i gol di Calhanoglu al 44′, Barella al 61′ e Thuram all’85’. In classifica i nerazzurri si confermano primi con 35 punti, 2 in più della Juventus e 6 in più del Milan. I campioni d’Italia in carica sono quarti insieme alla Roma a quota 24.