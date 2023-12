Calcio: Nations League, le azzurre si preparano al match decisivo con la Svizzera

Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Dopo aver conquistato i tre punti in casa della Spagna campione del mondo, un successo che mancava da 21 anni, la Nazionale Femminile vuole completare l’opera per festeggiare insieme ai tifosi il secondo posto nel Gruppo 4 di Nations League. Per riuscirci e dare seguito all’impresa di Pontevedra, nell’ultima gara del girone in programma martedì (ore 19, diretta su Rai Sport) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma, l’Italia dovrà battere la Svizzera e sperare che la Svezia non vinca a Malaga contro le Furie Rosse. Ma in caso di sconfitta delle scandinave, l’obiettivo verrebbe centrato anche con un pareggio. Terminare il cammino nella competizione dietro alle iberiche, che hanno già conquistato il pass per le Finals (che mettono in palio anche la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024), consentirebbe alle Azzurre di rimanere nella Lega A, evitando lo spareggio e garantendosi così una miglior posizione in vista del sorteggio del girone di qualificazione ad Euro 2025.

Ma il giudizio sull’operato della squadra va oltre il risultato con le elvetiche, già matematicamente retrocesse in Lega B, dato che questo gruppo – a suon di grandi prestazioni – ha già conquistato i cuori degli italiani. “Il grande lavoro di Andrea Soncin sta facendo riscoprire il senso di appartenenza verso questa maglia – ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina – il Ct sta ottenendo grandissimi risultati, faccio i complimenti a lui e a tutto lo staff. È stata una ricostruzione rapida e, come successo per la Nazionale maschile, anche in questo caso l’azzurro ha trionfato. Le ragazze si sono riunite, dimostrando orgoglio e determinazione nell’affrontare un girone difficilissimo dove sono presenti le prime due selezioni del ranking Fifa”.

Per lo sprint finale, negli ultimi 90’ del 2023 l’Italia spera di poter contare sul sostegno dei propri tifosi, con i biglietti che potranno essere acquistati nelle agenzie Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com fino all’inizio dell’incontro. “Vi aspettiamo al Tardini per centrare l’obiettivo tutti insieme”, questa la richiesta di Michela Catena e Valentina Giacinti, che con le compagne proseguono la preparazione nel quartier generale di Coverciano. L’attaccante della Fiorentina, dopo aver saltato il match d’andata per infortunio, venerdì sera si è tolta una grande soddisfazione, entrando nella ripresa al posto di Dragoni per mantenere alto il tasso di imprevedibilità e fantasia dell’undici azzurro e assestare il colpo da ko alle avversarie. “È stata una serata ricca di emozioni – ha sottolineato la 23enne, alla sua terza presenza in Nazionale – abbiamo voluto fortemente la vittoria, non è stato affatto semplice ma credo che si sia vista la forza del gruppo e la volontà di non mollare nessun pallone”.