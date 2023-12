Calcio: Dionisi, ‘in 11 non avremmo mai perso, Mourinho non giudichi giocatori non suoi’

(Adnkronos) – “La partita è cambiata quando siamo rimasti in 10. Hanno fatto un gol su un rigore discutibile e poi con una autorete. Sugli episodi non siamo stati fortunati: l’espulsione è giusta perché abbiamo commesso un’ingenuità. La sensazione è che non avremmo mai preso gol in 11 e senza l’espulsione non l’avremmo persa”. Così l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma. Durante il match non sono mancate le polemiche tra le due panchine. “Sono abituato al mio fair play e alla mia educazione. Nessuno dovrebbe permettersi di parlare dei giocatori altrui -dice Dionisi a Dazn facendo riferimento alle parole di Mourinho su Berardi-. Sento parlare a sproposito, siamo diciannovesimi per falli commessi, a differenza della squadra che avevamo davanti, che è una delle più fallose”.