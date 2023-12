Allungo, aggancio o equilibri intatti? Il derby del ‘Menti’ dovrà dare contorni più chiari a Juve Stabia e Benevento che incrociano i propri destini e vanno alla ricerca di un risultato pesante: le Vespe vogliono togliersi di dosso le confortevoli vesti di piacevole rivelazione del campionato, per indossare l’abito da sera di chi vuole puntare in alto; la Strega invece cerca un blitz esterno che possa consentirle di agganciare in vetta alla classifica gli avversari di questo pomeriggio e soprattutto di regalare, a se stessa e agli altri, una grande dimostrazione di forza. Lo sarebbe, se la formazione giallorossa riuscisse a far risultato al ‘Menti’.

