Parte la carica dei 50. In palio, i 10 posti quale consigliere provinciale, carica che dovrebbe essere ricoperta per un biennio secondo la legge Delrio ma che, quasi certamente risulterà molto più transitoria, tenuto conto della diffusa intenzione di ricondurre la potestà elettorale nelle mani degli elettori, anziché in quelle, poche, di sindaci e consiglieri.

Degli uscenti, ci riprovano in 8, i 5 mastelliani, 2 dem oltre a Ciervo per Essere democratici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia