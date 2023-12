I carabinieri della stazione di Castelfranco in Miscano, coadiuvati dai colleghi dalla stazione di Montefalcone di Val Fortore e coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della provincia di Foggia, già noto alle forze dell’ordine, per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia