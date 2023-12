Mo: Onu insiste su necessità di un cessate il fuoco umanitario

Gaza, 2 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il capo degli affari umanitari dell’Onu Martin Griffiths ha insistito sulla necessità di porre fine agli scontri tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e ha definito “inaccettabile” la situazione dei civili nella regione dopo la fine della tregua. “Quasi due mesi dopo l’inizio dei combattimenti – ha detto – i bambini, le donne e gli uomini di Gaza sono terrorizzati, non hanno un posto sicuro dove andare e hanno molto poco con cui sopravvivere”.

“Vivono circondati da malattie, distruzione e morte. Ciò è inaccettabile”, ha aggiunto il rappresentante delle Nazioni Unite, insistendo sulla necessità di un cessate il fuoco umanitario, per “mantenere – e trarre vantaggio – dai progressi nella fornitura di aiuti umanitari, proteggere i civili e le infrastrutture da cui dipendono per il sostentamento della vita e rilasciare i restanti ostaggi immediatamente e senza condizioni”.