Mo: Netanyahu su attacco 7 ottobre, ‘nessuna cospirazione, bisogna capire cosa è accaduto’

Tel Aviv, 2 dic. (Adnkronos) – “Nessuna cospirazione”. Benjamin Netanyahu ha risposto così al giornalista di ‘Ha’aretz’ che gli ha chiesto di commentare le teorie sull’esistenza di presunti “traditori” che avrebbero reso possibile l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. In particolare al premier è stato citato un sondaggio dal quale emerge che un terzo dell’opinione pubblica ritiene che funzionari della difesa fossero coinvolti o avessero saputo in anticipo dell’attacco terroristico. “Non c’è nessuna cospirazione, non c’è stata nessuna cospirazione e non può esserci”, ha dichiarato. “Ci sono domande alle quali si deve dare una risposta: cosa è accaduto, come è accaduto, e verrà esaminato alla fine della guerra”.