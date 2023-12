L'Italia pesca Spagna, Croazia e Albania a Euro2024

AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Spagna, Croazia e Albania: queste le avversarie dell'Italia nel girone B agli Europei dell'estate prossima in Germania dopo il sorteggio effettuato oggi all'Elbphilharmonie di Amburgo. Gli azzurri debutteranno il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund, poi scenderanno in campo il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Spagna, quindi l'ultimo impegno del girone il 24 giugno a Lipsia con la Croazia.

Il torneo scatterà il 14 alla Football Arena di Monaco, con la gara inaugurale che vedrà in campo i padroni di casa opposti alla Scozia, poi le prime due classificate di ogni girone accedono agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze, quindi quarti, semifinale e finale, in programma domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino. Le altre città in cui si giocherà sono Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia e Stoccarda. Ancora tre posti da assegnare: alle 21 squadre qualificate, infatti, se ne aggiungeranno altre tre che usciranno fuori dagli spareggi di marzo (Polonia/Estonia/Galles/Finlandia nel percorso A, Israele/Islanda/Bosnia/Ucraina nel percorso B e Georgia/Lussemburgo/Grecia/Kazakhstan nel percorso C).

Questo il quadro completo dei gironi:

GIRONE A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera GIRONE B: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania GIRONE C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra GIRONE D: vinc.play off A, Olanda, Austria, Francia GIRONE E: Belgio, Slovacchia, Romania, vinc.play-off B GIRONE F: Turchia, vinc.play-off C, Portogallo, Repubblica Ceca

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

glb/red

02-Dic-23 18:57