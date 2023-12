E’ stata indetta una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management, relativo all’intervento ‘Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana’.

