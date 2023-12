Israele, Hamas: “300 morti a Gaza City”. Mossad ordina a negoziatori di rientrare da Doha

Tel Aviv, 2 dic. (Adnkronos/Dpa) – Ripresa con massicci attacchi, secondo le ultime notizie di oggi 2 dicembre, l’offensiva di Israele contro Hamas. Si conterebbero 300 morti in attacchi israeliani nella zona di Shejaiyeh, nella parte orientale di Gaza City secondo il giornale israeliano Haaretz che si basa su denunce diffuse da Hamas, che accusa Israele di aver bombardato oltre 50 edifici nel quartiere dopo la fine della pausa nelle ostilità.

Più di 100 persone sono morte in un raid israeliano che ha preso di mira una casa che ospitava famiglie e sfollati nel campo di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza secondo al-Jazeera.

Il Times of Israel ha scritto di “estese battaglie di terra” intorno alla città di Khan Younis, nella parte meridionale dell’area isolata. L’Idf ha riferito che alcuni dirigenti di Hamas si trovavano nella zona. Citando residenti della Striscia di Gaza, il quotidiano israeliano ha aggiunto che l’esercito israeliano ha lanciato volantini a Khan Younis invitando i residenti a fuggire a Rafah, nel sud, poiché la zona era pericolosa. Sono stati segnalati attacchi dell’Idf anche a Rafah.

“Negli ultimi due giorni siamo intervenuti anche in aree in cui non avevamo operato nell’ultimo mese. E questo si intensificherà. Verrà raggiunta ogni zona in cui è necessario arrivare”. Parola del ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, che si è espresso così a meno di 48 ore dalla fine della pausa nelle ostilità tra Israele e Hamas, con la ripresa delle operazioni israeliane nella Striscia di Gaza.

Gallant, riportano i media locali, ha ribadito l’obiettivo israeliano di “eliminare Hamas”. Si tratterà, ha insistito durante una visita a un sito militare vicino alla barriera di confine con la Striscia, di operazioni “precise e mirate”.

L’Idf ha comunicato che nell’ultimo giorno ha attaccato più di 400 obiettivi nella Striscia di Gaza, molti dei quali nella città meridionale di Khan Yunis. “La Marina israeliana ha operato a Khan Yunis e Deir al-Balah, nel sud della Striscia di Gaza, e ha attaccato “obiettivi militari dell’organizzazione Hamas, nonché infrastrutture e attrezzature utilizzate dalla forza navale dell’organizzazione”, si legge nella dichiarazione dell’esercito israeliano.

Nel nord della Striscia di Gaza è stata attaccata una cellula terroristica che, secondo l’Idf, aveva teso un’imboscata alle forze israeliane. L’esercito israeliano ha anche colpito una moschea che, secondo infomazioni, veniva utilizzata come quartier generale militare della Jihad islamica.

I civili hanno riempito di nuovo gli ospedali di Gaza in seguito alla ripresa delle ostilità tra Israele e Hamas. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, la maggior parte delle vittime dei bombardamenti a Gaza dalla fine della tregua di ieri sono donne e bambini. Israele afferma che i suoi attacchi militari stanno prendendo di mira Hamas, non i civili.