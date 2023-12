Il Comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano, riunitosi ieri pomeriggio nella sede di via De Gasperi, ha approvato le delibere relative alle tariffe Gesesa Spa ed Evi Spa e i criteri per la salvaguardia delle gestioni in forma autonoma. In particolare, nel corso della seduta, è stata approvata la proposta di aggiornamento 2022-2023 della predisposizione dello schema regolatorio 2020-2023 per il gestore Evi Spa operante nei Comuni dell’isola di Ischia ricadente nell’ambito distrettuale Napoli Nord, prendendo atto della deliberazione n. 3 del 6 novembre 2023 del Consiglio di Distretto Napoli Nord. Un risultato che giunge a compimento di un accurato e intenso lavoro che trae origine dalla delibera n. 51 del 2023, con l’atto di indirizzo per l’aggiornamento degli schemi regolatori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia