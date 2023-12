Euro 2024: Buffon, ‘preoccupati per la difficoltà del girone ma anche le nostre avversarie lo sono’

Amburgo, 2 dic. – (Adnkronos) – “Abbiamo le nostre chances di passare senza dubbio. Siamo preoccupati per la difficoltà del girone, ma anche gli altri non penso che abbiano fatto i salti di gioia prendendo l’Italia”. Lo dice Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, al microfoni di Rai Sport dopo il sorteggio di Euro 2024 che vede gli azzurri sfidare Albania, Spagna e Croazia. “L’Italia da qui a giugno avrà modo di crescere e migliorare. Individualmente ci saranno 3-4 squadre superiore a noi, ma come squadre non so quante potrebbero essere più forti di noi”, aggiunge il campione del mondo 2006.