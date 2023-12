Genova, 2 dic. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Genoa ed Empoli, in un match della 14/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Malinovsky al 37′, replica Cancellieri al 22′ della ripresa. In classifica i rossoblù sono al 13° posto insieme a Lecce e Sassuolo con 15 punti, mentre i toscani agganciano al 16° posto l’Udinese a quota 11.