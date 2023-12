Calcio: Mourinho, ‘la Roma non è da scudetto ma senza infortuni può arrivare in Champions’

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – “Noi non abbiamo il potenziale per vincere sempre. Come non lo abbiamo per lottare per lo scudetto, però dobbiamo stare lì nella lotta per il quarto posto e la mia squadra, senza infortuni, può lottare”. Così l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium con il Sassuolo. “Se grazie al lavoro della società ci fosse la possibilità di prendere qualcuno a gennaio, ovviamente sarei molto contento. Se non dovesse essere possibile, giocheremo con i giocatori che abbiamo”, aggiunge il tecnico di Setubal.