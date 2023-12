Calcio: Mourinho, ‘con Sassuolo partita super importante, mi preoccupano arbitro e Var’

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – “È il solito Sassuolo con un buon allenatore e poi giocano una partita a settimana. Hanno qualità e spesso andiamo in difficoltà con loro, ma sono onesto e dico che mi preoccupa l’arbitro, lo abbiamo avuto 3 volte come quarto ufficiale e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello, non è solo Sassuolo-Roma perché noi stiamo a 3 punti dalla Champions League, è una partita super importante per noi. Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e il Var, con lui abbiamo avuto spesso sfortuna”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium con il Sassuolo.