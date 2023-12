Calcio: Lotito, ‘nuova radio Roma? Ce ne sono tante, una in più non cambia nulla’**

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – “Che apre una nuova radio della Roma lo apprendo adesso. Ce ne sono tante… una in più non cambia nulla, non mi pare sia una grande notizia”. Così all’Adnkronos il presidente della Lazio Claudio Lotito sulla nuova radio giallorossa lanciata da Stefano Bandecchi, pronta ad andare ‘on air’ sulla frequenza 88.100 all’inizio del 2024, a ridosso di Roma-Atalanta che si giocherà il 7 gennaio all’Olimpico. “A noi non interessa -sottolinea il numero uno del club biancoceleste-. Noi abbiamo la nostra radio, il nostro canale e facciamo le cose come vanno fatte”.