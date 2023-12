Roma, 1 dic (Adnkronos) – “C’è da decidere il presidente o la presidente della Banca europea per gli investimenti. Ci sono tre candidati: una spagnola, la Calvino, una danese, la Vestager e il nostro Daniele Franco. Come nelle barzellette. Sapete come arriviamo? Terzi. Vince la Calvino e la Vestager se l’è giocata fino alla fine. Questa cosa che arriviamo terzi su tre è un campanellino di allarme…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.