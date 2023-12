Riforme: Castagnetti, ‘non sono per chiuderci frontalmente’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Vediamo il progredire del disegno delle destre per ‘rivoltare come un calzino’ questo Paese, lo dicono loro. Hanno in mente di cambiare la Costituzione perchè vogliono poter dire che è la loro Costituzione. Io non sono per non chiuderci frontalmente, ma per avere una intelligenza di questo momento storico e non esserne travolti. Sono riusciti, con l’aiuto delle televisioni, a creare uno stato d’animo del Paese”. Così Pierluigi Castagnetti al convegno de I Popolari.

Anche nell’uso delle parole. E Castagnetti cita la parole ‘nazione’: “Ora tutti dicono ‘nazione’. Noi abbiamo sempre detto ‘Paese'” perchè dire “nazione porta al nazionalismo e il nazionalismo porta lì…”.