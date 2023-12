Roma, 1 dic. (Adnkronos) – ”La relazione tra Algeria e Italia si basa su un legame stretto e oggi l’Italia è un partner strategico e primo partner commerciale che vale 18 miliardi di dollari e un investimento di 5 miliardi di dollari per la sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa. L’Italia sarà hub per il gas naturale per tutta l’Europa”. Lo sottolinea Soufiane Amara, Ministro Consigliere dell’Algeria, in occasione del Festival del Mare.