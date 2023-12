Gelera (Inps): “Momento di grande lancio riformista, verso visione più ampia”

Roma, 1 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “La grande capacità di innovazione ha sempre caratterizzato il lavoro dell’Istituto. Nella giornata di ieri ho ascoltato con piacere una collega di Iglesias che ha scritto una bella tesi sull’evoluzione dell’Istituto dagli anni 80 ad oggi. E concordo con lei che grazie alla presenza di figure importanti tra cui il direttore generale Vincenzo Caridi l’Inps vive un momento di grande lancio riformista che va oltre i semplici progetti di digitalizzazione, per abbracciare una visione più ampia”. Lo ha detto Micaela Gelera, commissaria straordinaria dell’Inps, intervenendo alla giornata conclusiva delle celebrazioni per il 125° anniversario dell’Istituto.

E dopo l’intervento del commissario, con un ‘fuori programma’, Rita Fadda, responsabile dell’agenzia complessa dell’Inps di Iglesias, ha consegnato una copia della sua tesi proprio al direttore generale dell’Istituto, Vincenzo Caridi, sottolineando come “la tesi nasce come riconoscimento al direttore Caridi, che ha uno stile manageriale inclusivo”.