Energia: Calenda a Bersani, ‘liberalizzare senza ‘deportare’ cliente, lavoriamoci’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Scambio via social tra Pierluigi Bersani e Carlo Calenda. Tema liberalismo e fine del mercato tutelato. “Sull’acquirente unico, una domanda ai veri liberali”, scrive l’ex-segretario Pd su twitter chiedendosi se sia da liberali trasportare gli utenti a loro insaputa verso un fornitore: “Un vero liberale non lo farebbe mai”.

Di qui la replica del leader di Azione: “Pier Luigi, l’acquirente unico fa prezzi di mercato (come sai), le liberalizzazioni determinano un abbassamento del prezzo di mercato perché i fornitori calcolano il lifetime value del cliente anche in relazione ad altri servizi che proveranno a vendergli (cc, fibra, telefonia etc). Oggi questo meccanismo non funziona perché il mercato non è completamente libero e i fornitori aspettano le aste e i pacchetti di clienti. Aggiungo che come sai c’è una tutela transitoria sul prezzo del cliente ‘liberalizzato’ che non può subire rialzo dall’oggi al domani”.

“Il problema non sta dunque nel completare la liberalizzazione ma nel farlo senza trasportare gli utenti a loro insaputa verso un fornitore. Metodo, qui siamo d’accordo, poco liberale. Ma siccome il nostro governo (e non la Meloni), ha incluso il completamento forzoso di questa liberalizzazione nel Pnrr, una proroga immotivata porterebbe a chiedere indietro la terza rata. Invece di usare questo tema come clava politica contro chi non ha votato a favore, sarebbe utile fare una proposta su come spingere e promuovere la liberalizzazione, senza ‘deportare’ il cliente a sua insaputa”, conclude Calenda rivolgendosi a Bersani: “Lavoriamoci insieme”.