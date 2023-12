Clima: Schlein a Legambiente, ‘in un anno nulla da governo contro emergenza’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Giustizia sociale e giustizia climatica sono inscindibilmente legati e questa frase racchiude una visione del mondo ed è quella su cui lavoriamo ogni giorno. Vuol dire avere la consapevolezza, che per fortuna si fa sempre più largo tra i giovani, che il contrasto alle disuguaglianze e all’emergenza climatica sono la stessa cosa”. Così Elly Schlein al congresso di Legambiente.

“A chi ci chiede, compreso chi sta al governo, chi pagherà i costi della transizione ecologica, la domanda va ribaltata e la domanda è chi sta già pagando la mancata transizione ecologica? I più fragili, come sempre. In questo anno il governo non ha fatto nulla sull’emergenza climatica, questo è un governo nemico delle rinnovabili”.