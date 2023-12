Clima: Schlein a Legambiente, ‘da Pd anche errori, vogliamo sanare ferite’**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “E’impressionanate leggere la manovra del governo Meloni e la risoluzione che hanno approvato al Cop28: sono due mondi paralleli che non si toccano”. Così Elly Schlein al congresso di Legambiente.

“Allora cosa possiamo fare? Intanto vogliamo collaborare con voi, vorremmo che questo rapporto cresca e diamo la massima disponibilità, sapendo anche che ci sono ferite da sanare. Abbiamo sempre saputo che non bastava vincere le primarie per sanare le contraddizioni che noi ci portiamo dietro in alcuni territori in scelte non nella giusta direzione”.