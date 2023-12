Azione: Richetti, ‘rapporto fortissimo con le nuove generazioni’

Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Qui si tocca con mano il rapporto fortissimo tra Azione e le nuove generazioni. Trecento giovani raccolti in una tre giorni di formazione politica dimostrano che quando affronti le questioni più serie che riguardano il futuro i ragazzi rispondono. Se vogliamo uscire da un dibattito che alterna le fermate ferroviarie di Lollobrigida, l’armocromista della Schlein, i fuorionda di Giambruno e la pubblicità dell’Esselunga, studio e preparazione sono una via obbligata”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, a margine dei lavori della scuola di formazione del partito in corso a Brescia fino a domenica.