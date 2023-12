Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Non chiedo le dimissioni di Delmastro, se lo facessi sarei come i giustizialisti. Un rinvio a giudizio non è una condanna. Fossi stato in Delmastro mi sarei dimesso 8 mesi fa. Se però mi si dice si deve dimettere perchè è stato rinviato a giudizio lo difendo. E’ la sentenza che fa la differenza, non un avviso di garanzia. Questo è quel garantismo che io applico anche agli avversari perchè loro con me non lo hanno fatto”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.