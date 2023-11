Martedì pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato in un’abitazione locale in fase di ristrutturazione. Il malvivente, dopo aver forzato un cancello di ingresso con arnesi da scasso, si è introdotto all’interno dell’edificio, ove al piano terra aveva già raccolto materiale ferroso antichizzato per porte e finestre e si stava adoperando per portarlo via.

